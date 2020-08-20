«Спартак» перед игрой с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь»

«Спартак» опубликовал видео «Мы не играем в куклы. Мы играем в футбол!» перед матчем 7-го тура чемпионата России против ЦСКА.
В ролике показаны забитые мячи красно-белых в ворота армейцев в матчах прошлых лет, а параллельно куклу с надписью «конь» протыкают булавками.
Летом этого года ЦСКА представил юмористическое шоу Footdoll, в котором общаются куклы в виде капитана Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
🤷♂️ Вместо настоящего Бабаева на матче ЦСКА – огромная кукла. Зачем?