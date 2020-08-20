Федотов о реакции на 10:1 с «Ростовом»: «Нас все бросили в жерле вулкана. Вся грязь свалилась на нас»

Главный тренер «Сочи» поделился мнением о встрече с «Ростовом» в прошлом сезоне, завершившейся со счетом 10:1 из-за того, что дончане в связи с коронавирусом выставили молодежный состав.

– Как сказался на команде матч с «Ростовом» (10:1)?

– Он ударил нас очень больно. Мы понимали, что это на нас отразится. Обсуждали это с тренерским штабом, но не предугадали, что погрузит нас так глубоко.

Последующие матчи показали, насколько мы были пустоваты в отношении игры, эмоций. Провели много разговоров, но социальные сети…

Всем же пишут: вы такие, сякие… Против 18-летних, а там еще дописывают про 16 лет, а потом чуть ли не дети на грудном вскармливании…

Не знаю. Как это может происходить? Нас все бросили в этом жерле вулкана. Не хотелось бы это ворошить уже. Но руководители собрались, приняли решение: переносов не будет. Прикидывали, что у «Ростова» был очень приличный состав, за исключением больных.

Кто там и что сделал не так, но вся эта грязь свалилась на нас, – сказал Федотов.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига