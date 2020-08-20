Нобоа возглавил гонку бомбардиров РПЛ, забив «Ахмату». У него 5 голов в 7 турах

Теги Никита Бурмистров Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Ахмат Сердар Азмун Константин Кучаев Денис Макаров Сочи Футбол

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил «Ахмату» (1:0, перерыв) в матче 7-го тура РПЛ.

На 24-й минуте он пробил в дальний угол ворот клуба из Грозного, получив передачу от хавбека Никиты Бурмистрова.

Это 5-й гол Нобоа за 7 туров чемпионата России. Он возглавляет гонку бомбардиров, оторвавшись на один мяч от форварда «Зенита» Сердара Азмуна, хавбека ЦСКА Константина Кучаева и полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

Подробнее со статистикой выступлений 35-летнего Нобоа можно ознакомиться здесь.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступен текстовый онлайн.

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