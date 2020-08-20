Магуайр останется капитаном «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Харри Магуайр останется капитаном команды.

«Да, у Харри было непростое лето. Перерыв получился не очень большой. Для него он сложился по-другому по сравнению с остальными, поэтому мы дали ему дополнительно несколько дней для отдыха, и сейчас он вернулся и выглядит нормально.

Он достойно справился с произошедшим, а мы здесь, безусловно, его поддерживаем. Он остается нашим капитаном.

Я лично считаю его замечательным человеком, у него всегда были правильные ценности. Поэтому надеюсь, что мы увидим лучшую игру в его исполнении», – сказал Сульшер.

В августе Магуайр был арестован греческой полицией за дебош в баре. Его отстранили от участия в матчах за сборную Англии в сентябре в качестве наказания.

«Я могу заплатить, я капитан «Манчестер Юнайтед». Магуайр получил 21 месяц условно за дебош в Греции и вылетел из сборной

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