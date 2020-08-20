«Локомотив» сохраняет интерес к Манджукичу и ведет с ним переговоры («Чемпионат»)

«Локомотив» по-прежнему рассматривает вариант с приглашением экс-нападающего «Ювентуса» .

По информации «Чемпионата», московский клуб ведет переговоры с 34-летним форвардом и видит его одним из кандидатов на позицию в линии атаки.

Последним клубом хорвата был катарский «Аль-Духайль», за который он выступал с декабря 2019 года по июль 2020-го.

Тогда же впервые появилась информация об интересе «Локо» к футболисту, который, как сообщалось, попросил 2-летний контракт на 8 миллионов евро.

В августе стало известно, что Манджукича хочет пригласить «Рома». Игрок по-прежнему находится в статусе свободного агента.