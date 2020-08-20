«Локомотив» предложит 12 млн евро за лучшего бомбардира «Порту» Тикиньо

«Локомотив» намерен приобрести нападающего «Порту» Тикиньо Соареса в это трансферное окно.
По информации A Bola, московский клуб готов увеличить предложение о трансфере форварда с 10 до 12 миллионов евро.
Это окончательное предложение железнодорожников. «Порту» хочет получить за бразильца 15 миллионов, но «Локо» не собирается платить за него столько.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на бразильца является «Спартак», предлагавший летом за игрока 10 млн евро.
Тикиньо в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Порту» – он забил 19 мячей во всех турнирах. Его статистика – здесь.