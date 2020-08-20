«Локомотив» предложит 12 млн евро за лучшего бомбардира «Порту» Тикиньо

«Локомотив» намерен приобрести нападающего в это трансферное окно.

По информации A Bola, московский клуб готов увеличить предложение о трансфере форварда с 10 до 12 миллионов евро.

Это окончательное предложение железнодорожников. «Порту» хочет получить за бразильца 15 миллионов, но «Локо» не собирается платить за него столько.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на бразильца является , предлагавший летом за игрока 10 млн евро.

Тикиньо в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Порту» – он забил 19 мячей во всех турнирах. Его статистика – здесь.