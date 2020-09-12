Евгений Плющенко: «Косторная и Трусова тренируются по отдельности. Мне главное, чтобы моим спортсменам было комфортно»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как проходят тренировки российских фигуристок и в его академии.

«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно.

Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – сказал Плющенко в эфире Первого канала.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе