Евгений Плющенко: «Косторная и Трусова тренируются по отдельности. Мне главное, чтобы моим спортсменам было комфортно»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова Алена Косторная Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как проходят тренировки российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой в его академии.

«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно.

Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – сказал Плющенко в эфире Первого канала.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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