🐆«Сочи» победил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ до игр «Спартака» и «Зенита»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Sports.ru Сочи Футбол

В 7-м туре РПЛ «Сочи» на выезде нанес поражение «Ахмату» (1:0).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Автором победного гола стал полузащитник Кристиан Нобоа, который возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

«Сочи» набрал 15 очков по итогам 7 туров. Команда лидирует в чемпионате в настоящий момент, однако у «Спартака» (14 очков) и «Зенита» (13) остается по матчу в запасе. Красно-белые в воскресенье встретятся с ЦСКА, а клуб из Санкт-Петербурга в понедельник сыграет с «Арсеналом».

Ахмат – Сочи 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
12 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 24 Нобоа.
АхматШелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Богосовац, Быстров, Бериша, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Нижич, Понсе (Мелкадзе, 65), Ильин (Харин, 65).
СочиДжанаев, Маммана, Набиуллин, Терехов, Цаллагов, Руденко (Юсупов, 73), Бурмистров, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Маргасов, Нобоа.
Предупреждения:
Бурмистров (39), Маргасов (90).

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