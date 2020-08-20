🐆«Сочи» победил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ до игр «Спартака» и «Зенита»

В 7-м туре РПЛ на выезде нанес поражение (1:0).

На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Автором победного гола стал полузащитник Кристиан Нобоа, который возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

«Сочи» набрал 15 очков по итогам 7 туров. Команда лидирует в чемпионате в настоящий момент, однако у «Спартака» (14 очков) и «Зенита» (13) остается по матчу в запасе. Красно-белые в воскресенье встретятся с ЦСКА, а клуб из Санкт-Петербурга в понедельник сыграет с «Арсеналом».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ