🐆«Сочи» победил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ до игр «Спартака» и «Зенита»

В 7-м туре РПЛ «Сочи» на выезде нанес поражение «Ахмату» (1:0).
На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Автором победного гола стал полузащитник Кристиан Нобоа, который возглавил гонку бомбардиров РПЛ.
«Сочи» набрал 15 очков по итогам 7 туров. Команда лидирует в чемпионате в настоящий момент, однако у «Спартака» (14 очков) и «Зенита» (13) остается по матчу в запасе. Красно-белые в воскресенье встретятся с ЦСКА, а клуб из Санкт-Петербурга в понедельник сыграет с «Арсеналом».
- Дата проведения
- 12 сентября, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 24 Нобоа.
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Ахмат –
Шелия, Пуцко, Ненахов (Иванов, 76), Богосовац, Быстров, Бериша, Тимофеев (Умаев, 85), Исмаэл (Швец, 85), Нижич, Понсе (Мелкадзе, 65), Ильин (Харин, 65).
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Сочи –
Джанаев, Маммана, Набиуллин, Терехов, Цаллагов, Руденко (Юсупов, 73), Бурмистров, Мевля, Жоаозиньо (Пруцев, 73), Маргасов, Нобоа.
- Предупреждения:
- Бурмистров (39), Маргасов (90).