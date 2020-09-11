Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан полицией французской Корсики. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что ирландца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении в баре. Заявление на Макгрегора было подано 10 сентября.
Представители 32-летнего бойца отрицают обвинения против него.
Макгрегор путешествует со своей невестой по Средиземноморью.
На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру
Ник Диас возвращается в UFC: он уже сделал вес и прошел допинг-тесты. А Конор готов вырубить обоих братьев