Конора задержали на Корсике. Его подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях задержан полицией французской Корсики. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что ирландца подозревают в попытке сексуального насилия и непристойном поведении в баре. Заявление на Макгрегора было подано 10 сентября.

Представители 32-летнего бойца отрицают обвинения против него.

Макгрегор путешествует со своей невестой по Средиземноморью.

На яхту к Конору прибыли допинг-офицеры. В июне он завершил карьеру

Ник Диас возвращается в UFC: он уже сделал вес и прошел допинг-тесты. А Конор готов вырубить обоих братьев