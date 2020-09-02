Контрольные прокаты сборной России. Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева выступят с короткими программами

12 сентября в московском дворце «Мегаспорт» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Женщины
Короткая программа
Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Анна Щербакова – 17.16
2. Камила Валиева – 17.20
3. Алена Косторная – 17.25
Вторая разминка
4. Елизавета Туктамышева – 17.36
5. Софья Самодурова – 17.40
6. Евгения Медведева – 17.44
7. Александра Трусова – 17.49
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