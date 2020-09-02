Контрольные прокаты сборной России. Медведева, Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева выступят с короткими программами

12 сентября в московском дворце «Мегаспорт» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Женщины выступят с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию



Москва

Женщины

Короткая программа

Начало – 17.10 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка



1. – 17.16

2. – 17.20

3. – 17.25

Вторая разминка

4. – 17.36

5. – 17.40

6. – 17.44

7. – 17.49

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