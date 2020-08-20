Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Семь игроков и два члена административного штаба «Ротора» инфицированы коронавирусом.
После тестирования на COVID-19 положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Николая Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.
«Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ», – сказано в сообщении на сайте клуба.
При этом матч 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар», назначенный на 13 сентября, все равно состоится.