Семь игроков «Ротора» больны коронавирусом. Матч с «Краснодаром» состоится

Теги премьер-лига Россия Ротор Азат Байрыев Краснодар Александр Довбня Камиль Муллин Илья Жигулев Николай Кипиани Бека Микелтадзе Александр Саплинов коронавирус Футбол

Семь игроков и два члена административного штаба «Ротора» инфицированы коронавирусом.

После тестирования на COVID-19 положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Николая Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. 

«Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ», – сказано в сообщении на сайте клуба.

При этом матч 7-го тура РПЛ «Ротор» – «Краснодар», назначенный на 13 сентября, все равно состоится.

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