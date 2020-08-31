Контрольные прокаты сборной России: Коляда, Самарин, Мозалев и Гуменник представляют короткие программы

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Александр Самарин Петр Гуменник Роман Савосин Макар Игнатов контрольные прокаты Андрей Мозалев Фигурное катание

12 сентября в московском дворце «Мегаспорт» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фиурному катанию

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала

Старт-лист

1. Александр Самарин – 15.36

2. Петр Гуменник – 15.40

3. Роман Савосин – 15.45

4. Макар Игнатов – 15.49

5. Андрей Мозалев – 15.53

6. Михаил Коляда – 15.58

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