Контрольные прокаты сборной России: Коляда, Самарин, Мозалев и Гуменник представляют короткие программы

12 сентября в московском дворце «Мегаспорт» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фиурному катанию



Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Старт-лист

1. – 15.36

2. – 15.40

3. – 15.45

4. – 15.49

5. – 15.53

6. – 15.58

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