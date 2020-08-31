Контрольные прокаты сборной России: Коляда, Самарин, Мозалев и Гуменник представляют короткие программы

12 сентября в московском дворце «Мегаспорт» стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступят с короткими программами.
Контрольные прокаты сборной России по фиурному катанию
Москва
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Старт-лист
1. Александр Самарин – 15.36
2. Петр Гуменник – 15.40
3. Роман Савосин – 15.45
4. Макар Игнатов – 15.49
5. Андрей Мозалев – 15.53
6. Михаил Коляда – 15.58
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