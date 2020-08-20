Кирильчева о видео «Спартака»: «Идея с вуду-куклой за гранью добра. Признают, что без колдовства против ЦСКА не обойтись»

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева поделилась мнением о видео , посвященном матчу с .

В ролике показаны голы красно-белых в ворота армейцев в матчах прошлых лет, а параллельно куклу с надписью «конь» протыкают булавками.

«Принципиально не критикую коллег. Но! Что не так с новым промо нашего завтрашнего соперника:

1. Идея с вуду-куклой сама по себе за гранью как минимум добра.

2. В этом ролике, используя данный ход, коллеги сами признают, что без колдовства в игре с нами им не обойтись.

3. Есть такой жанр, как клиповый монтаж трансляционной картинки. Прекрасные рефы можно найти на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и у нас на канале. Но сейчас мы их редко делаем, так как это устаревший заезженный жанр.

4. По музыкальному трэку: было бы круче дать ответочку с минусовкой Prodigy – Voodoo people.

Из плюсов: слоган хорош. Стиль титров тоже гуд», – написала Кирильчева.

Кирильчева о видео «Спартака»: «Тема с вуду – такое себе 🤦‍♀️. Не уверена, что вам поможет»