Осака – первая за 25 лет чемпионка US Open, отыгравшаяся с 0:1 по сетам в финале

Экс-первая ракетка мира обыграла Викторию Азаренко в финале US Open – 1:6, 6:3, 6:3. По ходу второго сета Осака уступала с брейком и была в розыгрыше от 0:3.

На US Open никто не отыгрывался с 0:1 по сетам в женском финале с 1994 года, когда это сделала Аранта Санчес-Викарио в матче со Штеффи Граф. Кроме того, Осака – всего четвертая теннисистка, выигравшая финал «Шлема», в котором первый сет она проиграла 1:6.

22-летняя Осака выиграла третий «Большой шлем» и шестой титул вообще.

За счет этой победы она станет третьей ракеткой мира.

Наоми Осака – голос гражданской борьбы. Протестом остановила турнир, на US Open заставила теннис говорить о жертвах полиции и расизма