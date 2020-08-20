Джикия о дне рождения Тедеско: «Пару раз пробили в печень. Основной подарок хотим сделать в игре с ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Георгий Джикия Самюэль Жиго Доменико Тедеско Футбол

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался накануне матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

– В одном из дерби прошлого сезона Жиго, твой партнер по линии обороны, сделал дубль в ворота ЦСКА. Когда нам ждать чего-то подобного от тебя?

– От меня – не могу сказать точно. Но если или он, или кто-то еще повторит это, а мы добьемся положительного результата, то от этого будут все счастливы, я думаю.

– Сегодня день рождения у нашего главного тренера, как поздравили Доменико? Придумали что-нибудь особенное?

– Основной подарок хотим сделать завтра. Что касается сегодня, то традиционный тоннель, пробили пару раз в печень неплохо. Поэтому все нормально, как всегда, – сказал Джикия.

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