Косторная о том, как Тутберидзе объявила об их расставании: «Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза»

Российская фигуристка рассказала об уходе из группы тренера в академию .

Тренер объявила о расставании с чемпионкой Европы, опубликовав пост в инстаграме.

«Сразу после того, как я позвонила Этери Георгиевне, а она выложила пост, было достаточно много звонков. Я просто говорила, что не буду комментировать и все. Понятное дело, мне никто не запрещал соцсети.

Я считаю, если человек ушел, то на это были причины, никто просто так не уходит, от добра добра не ищут.

Выкладывания в инстаграм – это обидно. Если ты хочешь что-то сказать, то выскажи в глаза», – сказала Косторная.

Я мечтал, чтобы Тутберидзе и Косторная поссорились. Алена противоречила всей системе Этери, у нее там не было будущего

В июле Косторная восхищалась номером от Тутберидзе. Теперь Плющенко говорит, что Алене не нравится и вообще это ужас 🤷‍♀️