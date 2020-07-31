Требл «Баварии», победа «Спартака» над «Локо», «Уфа» подумывает сняться с РПЛ, «Вашингтон» уволил тренера и другие новости утра

1. «Бавария» сделала второй требл, в 6-й раз выиграв ЛЧ/Кубок чемпионов. В финале с «ПСЖ» все решил гол Комана, который стал лучшим игроком матча. Трофеи буквально липнут к этому парню.

«Бавария» сделала требл во 2-й раз в истории и сравнялась с «Барсой». Мюллер, Нойер, Алаба, Боатенг и Мартинес добились такого достижения спустя 7 лет. Австрийский защитник после матча встал на колено в майке Black Lives Matter.

Левандовски – лучший бомбардир ЛЧ-2019/20. Правда, его голевая суперсерия прервалась. Зато Левандовски сделал требл и единолично стал лучшим бомбардиром в каждом турнире, чего раньше никому не удавалось, а еще он забил 55 мячей в сезоне – больше всех в топ-5 лиг Европы.

Рекордмайстер вообще выиграл все матчи ЛЧ, это беспрецедентный случай! Из пары «Барселона» – «Бавария» в 4-й раз вышел победитель турнира.

2. «Спартак» добился волевой победы над «Локомотивом» – 2:1. Соболев решил все голом на 81-й минуте. «Спартак» теперь на 2-м месте в РПЛ. У «Сочи» очков столько же, а у «Зенита» на 4 больше, и это рекордный отрыв лидера по итогам 4 туров.

У «Локомотива» целый ряд травм вследствие дерби: Миранчук, Баринов, Рыбчинский, Смолов. Вчера случилось первое поражение команды в РПЛ при тренере Николиче.

Кокорин и Урунов привычно не сыграли за «Спартак». На этом фоне клуб может отдать Тила в аренду ПСВ.

3. Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой». Форварда хозяев Кротова удалил рефери Вилков. После игры председатель «Уфы» заявил, что в клубе обсудят возможность сняться с РПЛ, если вновь будет серьезное недовольство судейством, и потребовал проверить арбитра на полиграфе. Глава Башкортостана считает, что результат матча с «Ростовом» надо опротестовать.

4. «Вашингтон» уволил Рирдена после 2-го подряд вылета в 1-м раунде Кубка Стэнли. У Овечкина будет новый главный тренер.

5. В рамках Кубка чемпионов КХЛ «Ак Барс» обыграл «Металлург» в финале, СКА потерпел поражение от «Салавата» в матче за 3-е место.

6. За океаном уже 2-й раунд плей-офф! «Тампа» уступила «Бостону» (2:3), «Вегас» играет с «Ванкувером».

7. В РПЛ официально оформлены значимые трансферы: «Ростов» подписал Полоза, а в «Сочи» перешел Попов. Зайнутдинов может уйти в ЦСКА.

Кроме того, ЦСКА предложил 12 млн евро за двух игроков «Стяуа» – Мана и Комана. Также есть интерес к вингеру «Херенвена» Эджуке.

ЦСКА не договорился о трансфере хавбека «Ривера» Карраскаля. Продолжаются торги касательно Веры из «Аргентинос Хуниорс».

8. Новичок «Барселоны» Пьянич заразился коронавирусом. Чего-то очень уж плохого с игроком не происходит, но он на самоизоляции теперь.

Куман хочет, чтобы «Барса» купила 21-летнего вингера сборной Нидерландов Стенгса. Приоритет клуба – продажа Суареса и Ракитича. Куман рассчитывает на Коутиньо и хочет узнать о планах бразильца.

9. «Монако» отыгрался с 0:2 у «Реймса» в первом официальном матче под руководством бывшего тренера «Баварии» Ковача. Головин сделал голевую передачу.

10. УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в ЛЧ и ЛЕ. Это было бы классно, правда?

11. Поветкин готов дать Уайту реванш. Соперник россиянина уже заявил, что бой пройдет в конце года.

12. В плей-офф НБА «Бостон» выбил «Филадельфию» со счетом 4-0, трехочковый базер Дончича позволил «Далласу» уравнять положение в серии с «Клипперс».

Далее цитаты.

Флик про 1:0 с «ПСЖ»: «Шансы были у обеих сторон. Лучший вратарь в мире оставил нас в игре»

Андер Эррера: «ПСЖ» не заслужил поражения. У нас было 5-6 моментов, у «Баварии» – 2-3»

Тухель о 0:1 с «Баварией»: «Если бы «ПСЖ» забил 1-й гол, мы бы выиграли этот матч с тем же счетом»

Попов об уходе из «Ростова»: «Тренер дал понять, что «капитан» – это просто слово: «Тебе платят, закрываешь рот и играешь»

Жена Карпина об уходе Попова: «Никто никого «не слил», «не выгнал» и «не выпер». Перестаньте примитивно мыслить»

Валерий Карпин: «Попов сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ответил, что в «Ростове» такого не будет»

Эсекиэль Понсе: «Русский язык слишком сложен. Не понимаю, как можно запомнить столько окончаний»

Генменеджер «Вашингтона» после увольнения Рирдена: «Нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда»

Шамиль Газизов: «С Кокориным произошла маленькая ошибка. Неправильно выстроили восстановление»

Евсеев после 0:1 с «Ростовом»: «Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Все вопросы к нему»