Шамиль Газизов: «С Кокориным произошла маленькая ошибка. Неправильно выстроили восстановление»

Генеральный директор высказался о травме форварда и интересе к нему со стороны «Ромы».

«С Кокориным у нас произошла маленькая ошибка, мы чуть-чуть неправильно выстроили восстановление, и поэтому все затянулось. Вчера он вышел в общей группе, и это очень хороший знак. Ждем его на поле.

Слухи про «Рому»? Я не могу комментировать те вещи, которые происходят в тишине. Мы договаривались, что когда он придет и если будут предложения от топ-клубов – мы будем их рассматривать. В его пользу.

Саша – топовый футболист, и мы работаем с ним в тесном контакте. Мы слышим его и сами работаем. Травма позади.

Был ли матч с «Локомотивом» последним для Тила за «Спартак»? Почему вы об этом говорите? Мне кажется, что Тил вышел, и, может быть, это другой знак. Трактовать мои слова можно так, что все может поменяться. Все время, когда выхожу к вам, думаю, что вы знаете больше меня.

С Игнатовым мы продлили контракт на три года, никаких сложностей при переговорах не было. Мы ждем его в основном «Спартаке», а там посмотрим.

Предложения по Мирзову и Гулиеву? Об этом я помолчу», – сказал Газизов.