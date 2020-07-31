Куман рассчитывает на Коутиньо и хочет узнать о планах бразильца 

Полузащитник Филиппе Коутиньо может остаться в «Барселоне».

Новый главный тренер рассчитывает на 28-летнего бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

Специалист планирует созвониться с Коутиньо после финала Лиги чемпионов между «Баварией», где игрок в аренде, и «ПСЖ», чтобы узнать о его планах.

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу ранее сказал, что Коутиньо может остаться, если так решит тренер.

У бразильца есть контракт с «Барсой» до 2023 года.

Филиппе Коутиньо – трансфер-кошмар, который принес «Барселоне» много боли