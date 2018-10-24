Александр Поветкин: «Готов дать Уайту реванш»

Временный чемпион WBC в тяжелом весе дал согласие на проведение реванша с .

«Пропустил несколько ударов, но нормально себя чувствовал и мог продолжать поединок.

Хочу поблагодарить соперника за бой и пожелать ему здоровья. Видел, что он пропускает апперкоты, а мы как раз тренировали такие удары.

Отдаю ему должное: бой был хороший и интересный. Пропустил удары, которые не нужно было пропускать, но рад, что смог завершить бой в свою пользу.

Реванш? Не знаю. Я готов. Лично я не против», – сказал Поветкин.

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