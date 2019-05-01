Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Тампа-Бэй» против «Бостона», «Вегас» принимает «Ванкувер»

Теги результаты Бостон Тампа-Бэй Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Вегас Хоккей

Идут матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Тампа-Бэй – Бостон 0:1 (1 период)
Дата проведения
24 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Койл ()

Счет в серии: 0-0

Вегас – Ванкувер
Дата проведения
24 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

У хоккейной России новый рекорд: покер в Кубке Стэнли. В 2017-м Гурьянов тащил молодежку, а сейчас тащит клуб НХЛ

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья