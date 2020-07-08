«Спартак» может отдать Тила в аренду ПСВ (Metaratings.ru)

Полузащитник Гус Тил близок к уходу из «Спартака».

22-летний игрок согласовал условия личного контракта с голландским ПСВ, сообщает Metaratings.ru. Клубы обсуждают возможность аренды Тила.

Футболистом интересуются и другие клубы, которые могут перехватить игрока в нынешнее трансферное окно.

Напомним, купил Тила летом 2019 года за рекордные для себя 18 миллионов евро, если учитывать бонусы

В прошлом сезоне нидерландский футболист сыграл 18 матчей за «Спартак» в , забил два гола и отдал две голевые передачи.

В трех стартовых турах этого сезона Тил оставался на скамейке запасных «Спартака» и не провел на поле ни минуты.