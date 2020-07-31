Жена Карпина об уходе Попова: «Никто никого «не слил», «не выгнал» и «не выпер». Перестаньте примитивно мыслить»

Дарья Карпина, жена главного тренера , опубликовала сторис в инстаграме.

Она репостнула публикацию клуба, где сообщалось об уходе полузащитника и возвращении Дмитрия Полоза.

Пост пресс-службы клуба сопровождала цитата президента «Ростова» , который, в частности, сказал: «Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе».

«Пожалуйста, вчитайтесь в слова президента внимательно. Никто никого «не слил», «не выгнал», «не выпер».

Пожалуйста, перестаньте мыслить поверхностно и примитивно, и предъявлять несправедливые претензии», – написала жена Карпина в инстаграме.

Напомним, сам Попов после ухода из клуба написал, в частности, такие строки: «У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что «капитан» – это просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!»

Разговоры с тренером дали мне понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот и играешь». Попов подтвердил конфликт с Карпиным