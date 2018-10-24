Диллиан Уайт: «В конце года состоится реванш с Поветкиным»

Тяжеловес Диллиан Уайт сообщил, что в конце года состоится реванш с временным чемпионом WBC в тяжелом весе Александром Поветкиным.
«Это называется бокс в тяжелом весе. Главное, что у нас есть опция реванша.
Я вернусь в зал, мы сделаем это снова в конце года», – сказал Уайт.
Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в «Бойцовском саду».
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