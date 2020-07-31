«Бавария» сделала второй требл, в шестой раз выиграв ЛЧ/Кубок чемпионов 🍻

«Бавария» в финале чемпионов победила (1:0).

Мюнхенская команда в 6-й раз в своей истории завоевала главный европейский трофей.

побеждала в Кубке чемпионов на протяжении трех сезонов подряд в 1974-1976 годах. Также команда выигрывала Лигу чемпионов в 2001-м и 2013-м.

По числу трофеев в главном европейском клубном турнире «Баварию» превосходят только «Реал Мадрид» (13 титулов) и «Милан» (7). «Ливерпуль» становился обладателем трофея 6 раз, как и «Бавария».

Мюнхенский клуб 2-й раз в своей истории сделал требл, выиграв в рамках одного сезона Лигу чемпионов, чемпионат и . Это уже удавалось команде в 2013 году под руководством тренера .

Сейчас пост главного тренера «Баварии» занимает Ханс-Дитер Флик. Он принял команду по ходу сезона, когда клуб в ноябре решил уволить Нико Ковача.