«Бавария» сделала второй требл, в шестой раз выиграв ЛЧ/Кубок чемпионов 🍻

«Бавария» в финале Лиги чемпионов победила «Пари Сен-Жермен» (1:0).
Мюнхенская команда в 6-й раз в своей истории завоевала главный европейский трофей.
«Бавария» побеждала в Кубке чемпионов на протяжении трех сезонов подряд в 1974-1976 годах. Также команда выигрывала Лигу чемпионов в 2001-м и 2013-м.
По числу трофеев в главном европейском клубном турнире «Баварию» превосходят только «Реал Мадрид» (13 титулов) и «Милан» (7). «Ливерпуль» становился обладателем трофея 6 раз, как и «Бавария».
Мюнхенский клуб 2-й раз в своей истории сделал требл, выиграв в рамках одного сезона Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии. Это уже удавалось команде в 2013 году под руководством тренера Юппа Хайнкеса.
Сейчас пост главного тренера «Баварии» занимает Ханс-Дитер Флик. Он принял команду по ходу сезона, когда клуб в ноябре решил уволить Нико Ковача.