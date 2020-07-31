Евсеев после 0:1 с «Ростовом»: «Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Все вопросы к нему»

Главный тренер «Уфы» высказался после поражения от (0:1) в матче 4-го тура .

– Как оцениваете работу судейской бригады сегодня?

– Есть люди, которые оценивают работу судей. Кто у нас по судьям главный? Кашшаи? Наверное, все вопросы к нему. Я отвечаю за команду и футболистов. Судейские дела – уже прерогатива этого человека. Ничего не могу прокомментировать.

– Показалось, что «Уфа» провела второй тайм лучше, чем первый, несмотря на игру в меньшинстве. С чем это связано?

– Видимо, ребята мобилизовались из-за того, что их стало на одного меньше. Каждый стал играть не только за себя, но и за человека, которого у нас не было.

Мы сделали в перерыве перестановки и замены, требования немного поменяли. Это все сказалось, но мы прозевали одну атаку, которую организовал соперник, и пропустили мяч.

– Как обстоят дела с травмированными Йокичем и Табидзе? Когда стоит ждать их на поле?

– Кого-то скоро, а кого-то чуть попозже, – сказал Евсеев.

Напомним, после игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов был крайне возмущен работой арбитров. Он заявил, что в клубе обсудят снятие с РПЛ, а также потребовал проверить судью на полиграфе.