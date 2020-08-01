«Ростов» подписал Полоза. В «Сочи» перешел Ивелин Попов

«Ростов» и «Сочи» обменялись футболистами.

В донской клуб перешел нападающий , а в «Сочи» перебрался хавбек .

Ранее стало известно, что «Ростов» подпишет с 29-летним форвардом контракт на три года. Он получил 99-й номер.

Также сообщалось, что соглашение 32-летнего болгарина с «Сочи» заключено по схеме «2+1».

Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год. Его статистику можно найти здесь, статистику Попова – здесь.

Попов внезапно переходит из «Ростова» в «Сочи», хотя они с Карпиным просто обожали друг друга