«Ростов» подписал Полоза. В «Сочи» перешел Ивелин Попов

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«Ростов» и «Сочи» обменялись футболистами.

В донской клуб перешел нападающий Дмитрий Полоз, а в «Сочи» перебрался хавбек Ивелин Попов.

Ранее стало известно, что «Ростов» подпишет с 29-летним форвардом контракт на три года. Он получил 99-й номер.

Также сообщалось, что соглашение 32-летнего болгарина с «Сочи» заключено по схеме «2+1».

Полоз уже выступал за «Ростов» с 2012 по 2017 год. Его статистику можно найти здесь, статистику Попова – здесь.

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