Генменеджер «Вашингтона» после увольнения Рирдена: «Нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда»

Теги Вашингтон НХЛ Тодд Рирден Брайан Маклеллан Хоккей

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о том, какой тренер нужен команде после увольнения Тодда Рирдена.

«Думаю, нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда. Нужен кто-то, кто может призвать остальных к ответственности.

В «Вашингтоне» правильная культура, но она начала ускользать. Нам нужно удержать ее и вернуть в прежнее состояние», – заявил функционер.

Также Маклеллан отметил, что с назначением нового тренера торопиться не будут. Ассистентов выберет сам новый главный тренер.

«Вашингтон» уже не будет прежним – Овечкину почти 35, молодежи не хватает. Этой команде нужна перестройка

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