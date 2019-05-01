Генменеджер «Вашингтона» после увольнения Рирдена: «Нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда»

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтона» поделился мнением о том, какой тренер нужен команде после увольнения Тодда Рирдена.

«Думаю, нам нужен опытный тренер. У нас опытная команда. Нужен кто-то, кто может призвать остальных к ответственности.

В «Вашингтоне» правильная культура, но она начала ускользать. Нам нужно удержать ее и вернуть в прежнее состояние», – заявил функционер.

Также Маклеллан отметил, что с назначением нового тренера торопиться не будут. Ассистентов выберет сам новый главный тренер.

«Вашингтон» уже не будет прежним – Овечкину почти 35, молодежи не хватает. Этой команде нужна перестройка