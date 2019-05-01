Кубок чемпионов КХЛ. СКА и «Салават» играют за 3-е место, «Ак Барс» против «Магнитки» в финале

В Казани пройдут решающие матчи Кубка чемпионов КХЛ, в котором участвуют обладатели Кубка Гагарина разных лет – «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Металлург» и СКА.

ЦСКА и московское «Динамо» на турнире не выступили из-за участия в Кубке мэра Москвы.

«Ак Барс» сыграет с «Магниткой» в финале, СКА и «Салават» разыграют третье место.

На Sports.ru можно будет посмотреть финал турнира в прямом эфире. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Кубок чемпионов КХЛ

Казань

Матч за 3-е место

СКА – Салават Юлаев – 0:0 (первый период)

Финал

Ак Барс – Металлург – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение на первом этапе: «Ак Барс» – 6 очков (3 матча), «Металлург» – 4 (3), СКА – 2 (3), «Салават Юлаев» – 1 (3).