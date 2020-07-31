Приоритет «Барсы» – продажа Суареса и Ракитича (Marca)

Первоочередная цель «Барселоны» в межсезонье – продажа полузащитника и форварда , сообщает Marca.

Клуб планирует провести перестройку состава после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов и назначения новым главным тренером.

Утверждается, что 32-летний Ракитич может вернуться в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Барселону» в 2014 году.

Недавно он отметил победу команды в Лиге Европы, прыгнув одетым в бассейн, что вызвало недовольство каталонского клуба.

Что касается Суареса, то главным претендентом на него называется его бывший клуб – , который может заплатить за игрока 15 миллионов евро.

Кроме того, уругвайцем интересовался «Ювентус».