Приоритет «Барсы» – продажа Суареса и Ракитича (Marca)

Первоочередная цель «Барселоны» в межсезонье – продажа полузащитника Ивана Ракитича и форварда Луиса Суареса, сообщает Marca.
Клуб планирует провести перестройку состава после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов и назначения Роналда Кумана новым главным тренером.
Утверждается, что 32-летний Ракитич может вернуться в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Барселону» в 2014 году.
Недавно он отметил победу команды в Лиге Европы, прыгнув одетым в бассейн, что вызвало недовольство каталонского клуба.
Что касается Суареса, то главным претендентом на него называется его бывший клуб – «Аякс», который может заплатить за игрока 15 миллионов евро.
Кроме того, уругвайцем интересовался «Ювентус».