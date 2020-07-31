Приоритет «Барсы» – продажа Суареса и Ракитича (Marca)

Теги Аякс Роналд Куман Барселона Севилья Ла Лига возможные трансферы Иван Ракитич Луис Суарес Футбол

Первоочередная цель «Барселоны» в межсезонье – продажа полузащитника Ивана Ракитича и форварда Луиса Суареса, сообщает Marca. 

Клуб планирует провести перестройку состава после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов и назначения Роналда Кумана новым главным тренером.

Утверждается, что 32-летний Ракитич может вернуться в «Севилью», за которую выступал до перехода в «Барселону» в 2014 году.

Недавно он отметил победу команды в Лиге Европы, прыгнув одетым в бассейн, что вызвало недовольство каталонского клуба. 

Что касается Суареса, то главным претендентом на него называется его бывший клуб – «Аякс», который может заплатить за игрока 15 миллионов евро.

Кроме того, уругвайцем интересовался «Ювентус». 

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья