Левандовски сделал требл и стал лучшим бомбардиром в каждом турнире. Ранее никому это не удавалось

«Бавария» выиграла , Бундеслигу и в этом сезоне.

Форвард мюнхенцев стал лучшим бомбардиром в каждом из 3 турниров (15 голов в ЛЧ, 34 – в Бундеслиге, 6 – в Кубке Германии).

32-летний поляк стал первым игроком в истории, который сделал требл и забил наибольшее количество голов в каждом турнире, если учитывать только случаи единоличного лидерства в списках бомбардиров.

👑 «Бавария» – королева Европы! Вынесли всех в ЛЧ, снова сделали требл, догнали «Ливерпуль»