Левандовски сделал требл и стал лучшим бомбардиром в каждом турнире. Ранее никому это не удавалось

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии в этом сезоне.

Форвард мюнхенцев Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром в каждом из 3 турниров (15 голов в ЛЧ, 34 – в Бундеслиге, 6 – в Кубке Германии).

32-летний поляк стал первым игроком в истории, который сделал требл и забил наибольшее количество голов в каждом турнире, если учитывать только случаи единоличного лидерства в списках бомбардиров.

👑 «Бавария» – королева Европы! Вынесли всех в ЛЧ, снова сделали требл, догнали «Ливерпуль»

Опрос

Какая команда с треблом – самая сильная в истории?
4294 голосa
«МЮ» Фергюсона (1999)
13%
Манчестер Юнайтед
«Барселона» Гвардиолы (2009)
46%
Барселона
«Интер» Моуринью (2010)
6%
Интер
«Бавария» Хайнкеса (2013)
17%
Бавария
«Барселона» Луиса Энрике (2015)
6%
Барселона
«Бавария» Флика (2020)
12%
Бавария

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