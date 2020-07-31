Андер Эррера: «ПСЖ» не заслужил поражения. У нас было 5-6 моментов, у «Баварии» – 2-3»

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Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1).

«Мы сделали все, чтобы выиграть матч. У нас было 5-6 моментов. У «Баварии» было 2-3 шанса, но один они реализовали во втором тайме. Нам жаль наших болельщиков, мы знаем, насколько это важно для них и для истории «ПСЖ».

Мы выиграли 4 титула и проиграли в финале Лиги чемпионов – думаю, мы не заслужили поражения.

Сейчас сложно говорить, сложно объяснять, будет сложно уснуть. Но с завтрашнего дня я и мои одноклубники начнут сначала. Мы создали что-то очень важное для клуба», – сказал Эррера.

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