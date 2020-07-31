УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в ЛЧ и ЛЕ

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что организация проведет переговоры о сохранении формата «финала восьми», который использовался для завершения прерванных пандемией сезонов Лиги чемпионов и

«Должен сказать, что эта система противостояния в одном матче кажется мне более интересной, чем система с двумя матчами.

«Финал восьми» – одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему.

Сейчас довольно сложно втиснуть «финал восьми» в календарь. Но мы увидели, что людям нужны захватывающие матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это.

Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно подумать, как реализовать идею, если решимся.

Но опять же, думаю, это интересный формат, о котором мы раньше не думали, а теперь он засел у нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся», – сказал президент УЕФА.

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