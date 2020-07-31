Эсекиэль Понсе: «Русский язык слишком сложен. Не понимаю, как можно запомнить столько окончаний»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе считает русский язык сложным.
– Ты до сих пор ездишь с французскими номерами. Почему?
– Купил машину, когда играл в «Лилле», и пока она меня полностью устраивает.
– Лишних проблем не возникает?
– Наоборот! Во-первых, не попадаю под камеры. А если останавливает полиция, то улыбаюсь и говорю, что не понимаю по-русски, – и меня отпускают.
– На самом деле многое понимаешь?
– О нет! Русский язык слишком сложен. Не понимаю, как можно запомнить столько окончаний.
В раздевалке пытаюсь перенимать у ребят отдельные слова. Но чтобы заговорить нормально, нужно нанимать репетитора.
– Короткий отпуск между сезонами вы с Айртоном провели семьями в Сочи. Там языковой барьер не мешал?
– У меня была личная переводчица – жена. На самом деле проблем не было.
Сняли в Сочи дом. Нам все понравилось, и с погодой повезло. Но много о городе не расскажу: утром шли от дома до пляжа, а вечером – от пляжа до дома, – сказал Понсе.