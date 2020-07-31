Кокорина нет в заявке «Спартака» на матч с «Локо». Урунов и Соболев – в запасе

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Кокорин Александр Соболев Остон Урунов Футбол

Стал известен состав «Спартака» на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».

В заявку красно-белых не вошел форвард Александр Кокорин. Он пропускает четвертый матч «Спартака» подряд из-за повреждения. Остон Урунов, также присоединившийся к команде этим летом, начнет игру на скамейке запасных.

Состав «Спартака»: Александр Максименко, Роман Зобнин, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Дантас, Алекс Крал, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон.

Запасные: Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Илья Голосов, Резиуан Мирзов, Дмитрий Маркитесов, Гус Тил, Остон Урунов, Александр Соболев, Максим Глушенков.

Московское дерби начнется в 19:00 по столичному времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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