Кокорина нет в заявке «Спартака» на матч с «Локо». Урунов и Соболев – в запасе

Стал известен состав «Спартака» на матч 4-го тура РПЛ с «Локомотивом».
В заявку красно-белых не вошел форвард Александр Кокорин. Он пропускает четвертый матч «Спартака» подряд из-за повреждения. Остон Урунов, также присоединившийся к команде этим летом, начнет игру на скамейке запасных.
Состав «Спартака»: Александр Максименко, Роман Зобнин, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Дантас, Алекс Крал, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон.
Запасные: Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Илья Голосов, Резиуан Мирзов, Дмитрий Маркитесов, Гус Тил, Остон Урунов, Александр Соболев, Максим Глушенков.
Московское дерби начнется в 19:00 по столичному времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.