Кокорина нет в заявке «Спартака» на матч с «Локо». Урунов и Соболев – в запасе

Стал известен состав «Спартака» на матч 4-го тура с .

В заявку красно-белых не вошел форвард . Он пропускает четвертый матч подряд из-за повреждения. , также присоединившийся к команде этим летом, начнет игру на скамейке запасных.

Состав «Спартака»: Александр Максименко, Роман Зобнин, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Дантас, Алекс Крал, Наиль Умяров, Зелимхан Бакаев, Эсекиэль Понсе, Йордан Ларссон.

Запасные: Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Илья Голосов, Резиуан Мирзов, Дмитрий Маркитесов, Гус Тил, Остон Урунов, Александр Соболев, Максим Глушенков.

Московское дерби начнется в 19:00 по столичному времени. На Sports.ru будет доступна текстовая онлайн-трансляция.