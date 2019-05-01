«Вашингтон» уволил Рирдена с поста главного тренера

Тодд Рирден покинул пост главного тренера «Вашингтона».

«Кэпиталс» официально объявили, что 49-летний американец освобожден от своих обязанностей.

«У нас более высокие ожидания применительно к нашей команде, и у нас сложилось впечатление, что в управлении необходим свежий подход.

Мы хотели бы поблагодарить Тодда за весь его усердный труд, за усилия в рамках работы в нашем клубе.

Тодд был важной частью нашей команды на протяжении более чем половины десятилетия, включая победу в Кубке Стэнли в 2018-м. Желаем ему и его семье всего наилучшего в дальнейшем», – дал комментарии генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтона» .

Рирден был 18-м главным тренером в истории франшизы. В 2018 году он сменил на посту Барри Троца. До этого Рирден на протяжении четырех лет работал в штабе команды.

В текущем сезоне «Кэпиталс» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию с «Айлендерс» (1-4). В прошлом розыгрыше «Вашингтон» не смог пройти в первом раунде «Каролину» (3-4).

В регулярных чемпионатах команда под руководством Рирдена дважды занимала 1-е место в Столичном дивизионе по итогам сезона.

«Вашингтон» уже не будет прежним – Овечкину почти 35, молодежи не хватает. Этой команде нужна перестройка