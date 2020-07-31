ЦСКА не договорился о трансфере хавбека «Ривера» Карраскаля (Metaratings.ru)

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Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль, скорее всего, не перейдет в ЦСКА в это трансферное окно.

Club Octubre 947 сообщает, что аргентинский клуб не получал серьезных предложений о трансфере 22-летнего хавбека.

По данным Metaratings.ru, армейцы не договорились с «Ривер Плейт», несмотря на желание самого футболиста и его агентов перебраться в московскую команду.

Отмечается, что в трансфере Карраскаля был заинтересован глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян, а клуб рассматривал колумбийца в качестве потенциальной замены Николе Влашичу.

Ранее в аргентинских медиа появилась информация, что трансфер Карраскаля в ЦСКА согласован.

ЦСКА предлагал за футболиста 7 миллионов евро, «Ривер» требовал 8,5 млн.

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