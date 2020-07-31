Куман хочет, чтобы «Барса» купила 21-летнего вингера сборной Нидерландов Стенгса

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Полузащитник АЗ Кэлвин Стенгс может стать игроком «Барселоны».

В составе каталонского клуба 21-летнего футболиста сборной Нидерландов хочет видеть новый главный тренер Роналд Куман, пишет Sky Sports.

Специалист рекомендовал вингера руководству «Барселоны», в клубе уже хорошо знакомы с этим игроком.

Прошлой осенью Стенгс дебютировал в сборной Нидерландов. Тогда команду тренировал Куман.

В ноябре 2019 года сообщалось, что скаут «Барселоны» просмотрит игрока в матче между сборными Нидерландов и Эстонии (5:0). В той игре Стенгс дважды ассистировал партнерам.

Срок действующего контракта между игроком и АЗ истекает в 2023 году.

В сезоне-2019/20 футболист провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 5 мячей и сделал 8 голевых передач. Его полная статистика – здесь.

Диванный скаут. Тён Коопмайнерс, Майрон Боаду, Кэлвин Стэнхс, Оуэн Вейндал

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