Из пары «Барселона» – «Бавария» в 4-й раз вышел победитель ЛЧ

«Бавария» в финале чемпионов победила (1:0).

Ранее мюнхенская команда прошла в плей-офф «Барселону», разгромив ее на стадии 1/4 финала (8:2).

В трех предыдущих случаях, когда и «Барса» пересекались в плей-офф, сильнейшая команда из этой пары тоже становилась обладателем главного трофея по итогам сезона.

Так было в 2009 году, когда «блауграна» прошла соперника в четвертьфинале (4:0, 1:1), в 2013-м, когда «Бавария» разгромила «Барсу» в полуфинале (4:0, 3:0) и в 2015-м, когда испанская команда была сильнее соперника из Германии в полуфинале (3:0, 2:3).