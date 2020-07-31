Валерий Карпин: «Попов сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ответил, что в «Ростове» такого не будет»

Главный тренер «Ростова» высказался по поводу ситуации с уходом Ивелина Попова в «Сочи».

– Сегодня интернет взорвал пост в инстаграме Ивелина Попова, в котором он раскрыл причину своего ухода из клуба. Вы смотрели этот пост? Как прокомментируете его слова?

– Я могу сказать то, что я знаю. Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут.

Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть.

Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам. Кого-то, что-то не устраивает – можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные.

– Он говорил в своем посте, что не боялся конкуренции и ушел не потому, что не был готов конкурировать за место в составе.

– Каждый пусть сам расценивает слова. Если он говорит, что должен играть 90 минут каждую игру, мне нечего сказать.

Я сказал, что, пока я тренер , при мне такого не будет ни с одним игроком. Будь то Ивелин Попов, будь то Роман Еременко, будь это кто угодно, – сказал Карпин.

«Разговоры с тренером дали мне понять: «Тебе платим деньги, закрываешь рот и играешь». Попов подтвердил конфликт с Карпиным