Левандовски – лучший бомбардир ЛЧ-2019/20. Он впервые выиграл турнир

Нападающий «Баварии» стал лучшим бомбардиром .

Поляк забил 15 мячей (два из них – с пенальти) в 11 матчах турнира. Кроме того, он сделал шесть голевых передач. В списке бомбардиров Левандовски опередил Эрлинга Холанда («Ред Булл» / «Боруссия»), забившего 10 мячей.

Левандовскому не хватило двух мячей до повторения рекорда Криштиану Роналду, забившего 17 голов в Лиге чемпионов-2013/14.

Форвард «Баварии» впервые в карьере выиграл Лигу чемпионов. Он играл в финале этого турнира в составе дортмундской «Боруссии» в 2013 году, однако тогда его команда уступила «Баварии» (1:2).

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