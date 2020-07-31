Головин отдал голевую передачу за «Монако» в первом туре Лиги 1

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2) в 1-м туре чемпионата Франции.
Результативным действием отметился российский полузащитник монегасков Александр Головин.
На 55-й минуте он отдал голевой пас на Бенуа Бадиашиле.
Стоит отметить, что первый гол «Монако» забил после подачи Головина с углового – скидку Орельена Тчуамени замкнул Аксель Дисаси.
На 87-й минуте Головина заменил Жан-Эд Ахолу.
Голевая Александра Головина! Оба гола «Монако» при участии российского полузащитника. Пока 2:2. Тащи, Саня! https://t.co/IsDLmSe91Z pic.twitter.com/ZJ719Y0gYX— Матч ТВ (@MatchTV) August 23, 2020