Головин отдал голевую передачу за «Монако» в первом туре Лиги 1

Теги Монако лига 1 Франция Реймс Жан-Эд Ахолу Александр Головин Аксель Дисаси Бенуа Бадиашиле Орельен Тчуамени Футбол

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом» (2:2) в 1-м туре чемпионата Франции.

Результативным действием отметился российский полузащитник монегасков Александр Головин.

На 55-й минуте он отдал голевой пас на Бенуа Бадиашиле.

Стоит отметить, что первый гол «Монако» забил после подачи Головина с углового – скидку Орельена Тчуамени замкнул Аксель Дисаси.

На 87-й минуте Головина заменил Жан-Эд Ахолу.

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