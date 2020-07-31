Головин отдал голевую передачу за «Монако» в первом туре Лиги 1

сыграл вничью с (2:2) в 1-м туре чемпионата Франции.

Результативным действием отметился российский полузащитник монегасков .

На 55-й минуте он отдал голевой пас на .

Стоит отметить, что первый гол «Монако» забил после подачи Головина с углового – скидку замкнул .

На 87-й минуте Головина заменил Жан-Эд Ахолу.