Флик про 1:0 с «ПСЖ»: «Шансы были у обеих сторон. Лучший вратарь в мире оставил нас в игре»

Теги Бавария ПСЖ Мануэль Нойер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ханс-Дитер Флик Кингсли Коман Футбол

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после победы в финале Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0).

«Это был быстрый матч с высоким октановым числом, шансы были у обеих сторон. У нас лучший вратарь в мире, который оставил нас в игре в нескольких моментах.

То, как играла «Бавария», было здорово, потому что многие задавались вопросом, как мы будет обороняться против впечатляющей атаки «ПСЖ». Мы очень хорошо поработали в этом плане. Команда показала правильное отношение к делу, было приятно это видеть.

Возможно, в этом сезоне Коман наконец-то вышел из тени Рибери и Роббена. У Кингсли невероятный талант, и сегодня он показал, что может забивать голы.

Я не говорил, когда празднование должно закончиться. Это правильно – праздновать, когда что-то выигрываешь. Должна быть вечеринка, и я не знаю, когда она закончится», – сказал Флик.

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