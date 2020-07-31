Флик про 1:0 с «ПСЖ»: «Шансы были у обеих сторон. Лучший вратарь в мире оставил нас в игре»

Главный тренер «Баварии» поделился впечатлениями после победы в финале чемпионов над (1:0).

«Это был быстрый матч с высоким октановым числом, шансы были у обеих сторон. У нас лучший вратарь в мире, который оставил нас в игре в нескольких моментах.

То, как играла «Бавария», было здорово, потому что многие задавались вопросом, как мы будет обороняться против впечатляющей атаки «ПСЖ». Мы очень хорошо поработали в этом плане. Команда показала правильное отношение к делу, было приятно это видеть.

Возможно, в этом сезоне Коман наконец-то вышел из тени Рибери и Роббена. У Кингсли невероятный талант, и сегодня он показал, что может забивать голы.

Я не говорил, когда празднование должно закончиться. Это правильно – праздновать, когда что-то выигрываешь. Должна быть вечеринка, и я не знаю, когда она закончится», – сказал Флик.

👑 «Бавария» – королева Европы! Поставили вечный рекорд ЛЧ, сделали 2-й требл (всего вторыми в истории) и сравнялись с «Ливерпулем» по кубкам