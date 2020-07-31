«ПСЖ» в финале ЛЧ, Куман в «Барселоне», победа «Краснодара» и поражение «Рубина», Тарасенко травмировался, фильм о Тутберидзе и другие новости утра

1. «ПСЖ» – первый финалист Лиги чемпионов! Неймар и его банда разнесли «Лейпциг» (3:0), прекрасный перфоманс выдал Ди Мария, который и забил, и ассистировал. Для парижан это дебютный финал, так же как и для Томаса Тухеля. Клубы Лиги 1 не добирались до финала 16 лет! Интересно, Неймар позвонит Месси?

«Лейпциг» подвел вратарь, хотя немцы в любом случае выступили достойно. Второй полуфинал сегодня – «Бавария» против «Лиона».

2. В 3-м туре РПЛ «Сочи» одержал волевую победу над «Рубином». Казанцы вели к 85-й минуте – лучшим на поле, естественно, был Хвича Кварацхелия. Но в концовке выстрелил Нобоа, «Сочи» дожал и выиграл. Слуцкий не скрывал раздражения после матча, «Рубин» действительно слабо начал сезон.

«Краснодар» дома обыграл «Арсенал», у Тулы дела не лучше, чем у «Рубина». А «быков», помимо 3 очков, порадовало возвращение Классона, который не играл больше года.

«Тамбов» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Химки». У Гунько два поражения и ничья в трех турах, но руководство в него по-прежнему верит.

3. Роналд Куман – новый тренер «Барселоны». Каталонцам придется заплатить 4-5 млн евро федерации футбола Нидерландов. «Барса» точно не отпустит не только Месси, но и еще некоторых лидеров, включая тер Стегена и Гризманна – даже Коутиньо может вернуться. С Эриком Абидалем клуб распрощался, Неймара и Лаутаро на «Камп Ноу» тоже не будет.

4. НХЛ. «Вашингтон» избежал вылета, одержав волевую победу над «Айлендерс» (3:2, 1-3 в серии) за счет дубля Овечкина и эффектного гола Кузнецова.

Худобин отразил 28 бросков в матче с «Калгари» (2:1) и помог «Далласу» выйти вперед в серии – 3-2. Все результаты дня – здесь.

5. Владимир Тарасенко покинул расположение «Сент-Луиса». В клубе переживают из-за повреждения плеча россиянина. Он может вернуться ко 2-му раунду плей-офф – но «Блюз» туда еще надо выйти.

6. Уедут ли из РПЛ Алексей Миранчук и Федор Смолов? Хавбек согласен перейти в «Аталанту», но итальянцы не понимают, почему «Локо» просит 20 млн евро. В Турции пишут, что Смолова арендует «Фенербахче», хотя в «Локомотиве» все слухи опровергают. У Феди также есть предложения из Нидерландов и США, а вот в Испанию он, похоже, не вернется.

7. В России хотят снять документальный фильм об Этери Тутберидзе. Бюджет – 11 млн рублей.

8. НБА. 35 очков Вучевича помогли «Орландо» нанести сенсационное поражение лидеру Востока «Милуоки», «Майами» победил «Индиану» и другие результаты.

9. Дебют Кокорина за «Спартак» опять откладывается – форвард вернулся к тренировкам, но не полетел на матч с «Уфой».

10. Сергей Юран не собирается объяснять свои высказывания о связи «Химок» и «Спартака» в офисе РФС. Хотя там его очень ждут.

11. Елизавета Туктамышева выступила за поднятие возрастного ценза в женском катании: «Хочу видеть женственность и зрелость».

12. «Лацио» серьезно наехал на Давида Сильву, который предпочел перейти в «Реал Сосьедад». Сам футболист такую реакцию римлян не понимает.

13. Чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон распространил пост о протестах в Беларуси.

Цитаты дня

Тимощук о «Лейпциге» и «Лионе» в 1/2 финала ЛЧ: «Это не повод оправдывать невыход «Зенита» в плей-офф»

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Андрей Дикань: «Дзюба стал любимцем всей России. Единственное – болтун он еще тот»

Бернарду Силва – фанатам «Ливерпуля»: «Чтение книги – это слишком для вас. Просто выпейте пива»