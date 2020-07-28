«Я не уважаю Давида Сильву как человека». Директор «Лацио» Таре о переходе испанца в «Реал Сосьедад»

«Лацио» выступил с заявлением по поводу перехода в бывшего полузащитника «Манчестер Сити», с которым римляне вели переговоры с конца июля.

«Я узнал о переходе в «Реал Сосьедад». Я очень уважаю его как игрока, но не как человека», – сказал спортивный директор «орлов» .

Как передает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, «Лацио» в ярости от того, что Сильва даже не сообщил, что переходит в клуб . Он не отвечал на звонки директоров римлян, несмотря на то, что у него был согласован контракт и назначен медосмотр.

В начале августа сообщалось, что «Лацио» предлагал 34-летнему испанскому хавбеку 3-летний контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Позже утверждалось, что стороны согласовали сделку.

Есть информация, что игроку были готовы платить 4 млн в год плюс бонусы, а также представить ряд привилегий вроде личного водителя и личного самолета.

Давид Сильва попрощался с «Ман Сити». Англия больше не увидит его изящных разворотов, мудрой игры в полуфлангах и патологической скромности 😢

«Лацио» в ярости: Сильва кинул итальянцев, не отвечал на звонки и ушел в «Сосьедад»