Андрей Дикань: «Дзюба стал любимцем всей России. Единственное – болтун он еще тот»

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань поделился мнением об экс-нападающем команды Артеме Дзюбе, играющем за «Зенит».
– Эменике был не сильнее Дзюбы?
– Нет. Он был немного мощнее, а если сравнить, кто чего по итогу добился, то где Дзюба, а где Эменике?
Дзюба вырос в прекрасного футболиста, прилично добавил в профессиональном мастерстве и стал любимцем всей России.
Единственное – болтун он еще тот. Никогда не замолкал. Но такие люди нужны в коллективе.
– Кто самый сильный игрок, с которым вы играли в «Спартаке» и в «Краснодаре»?
– В «Спартаке» однозначно Алекс. А в «Краснодаре»? Не могу так быстро сказать. Наверное, Роман Широков, хотя он уже и не был в той форме, в которой был в «Зените». Исключительный футболист! – сказал Дикань.
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