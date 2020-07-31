Андрей Дикань: «Дзюба стал любимцем всей России. Единственное – болтун он еще тот»

Бывший голкипер «Спартака» поделился мнением об экс-нападающем команды , играющем за «Зенит».

– Эменике был не сильнее Дзюбы?

– Нет. Он был немного мощнее, а если сравнить, кто чего по итогу добился, то где Дзюба, а где Эменике?

Дзюба вырос в прекрасного футболиста, прилично добавил в профессиональном мастерстве и стал любимцем всей России.

Единственное – болтун он еще тот. Никогда не замолкал. Но такие люди нужны в коллективе.

– Кто самый сильный игрок, с которым вы играли в «Спартаке» и в «Краснодаре»?

– В однозначно Алекс. А в «Краснодаре»? Не могу так быстро сказать. Наверное, , хотя он уже и не был в той форме, в которой был в . Исключительный футболист! – сказал Дикань.

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