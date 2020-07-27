Ловрен о Салахе в «Зените»: «Через пару лет – почему бы и нет! Он устанет и приедет. Это случится скоро»

Защитник «Зенита» рассказал о дружбе с нападающим «Ливерпуля» и оценил вероятность его перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

– Скучаете по Мо Салаху?

– Да, конечно! Скучаю по нему. Он мой хороший друг. Мы постоянно на связи. Надеюсь, навечно.

– Как начался ваш броманс? Это было что-то особенное?

– Ничего особенного. Все началось естественно. Мы хорошо общались в первые его дни в .

Затем был наш первый кофе. Да, именно все так и началось – с кофе! «Пойдем выпьем кофе», «давай встретимся перед выездным матчем, поедем в аэропорт вместе». Все начиналось так. Очень просто, но честно. Считаю, что в дружбе всегда нужно быть честным.

– Есть шанс, что вы привезете его в Петербург?

– Сначала я попытаюсь вывезти его в Хорватию. Сначала в Хорватию, а уже потом в Петербург!

– Я имел в виду, в «Зенит».

– А, в ? Думаю, что он все еще очень молод. У него только начался его лучший возраст. Ему 28, хотя он и выглядит на 36.

Он в отличной физической форме. Но через пару лет – почему бы и нет! Он рано или поздно устанет и приедет сюда. Думаю, что это случится скоро, – сказал Ловрен.

«Вышел из аэропорта, а сзади стоял медведь. Чума, брат!» Ловрен позвонил Салаху из Петербурга

Ловрена стоило брать вместе с Салахом. У них давний броманс с постоянными шутками и ревностью