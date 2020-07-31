Шамиль Газизов: «Кокорин вернулся к тренировкам. Есть предпосылки, что будет в заявке на матч с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» поделился мыслями перед матчем 3-го тура с «Уфой».

– У нас в команде отличное настроение, сегодня вечером прилетим в Уфу.

– Можно ли назвать уфимский клуб принципиальным соперником для вас?

– Это команда, из которой я вышел. Конечно, есть определенное чувство и волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Но это спорт!

Битва будет серьезная. «Уфа» – неуступчивый соперник, команда с характером, поэтому будет играть в своей манере.

Травмированных после игры с «Ахматом» нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам, – сказал Газизов.

Кокорин пока не провел за московский клуб ни одного матча. Сообщалось, что дебют фоварда за «Спартак» откладывается на неопределенный срок, игрок может даже не сыграть с «Локо».

Игра между «Уфой» и «Спартаком» состоится 19 августа.