Кузнецов – 2-я звезда матча с «Айлендерс»: гол после сольного прохода, ассист, 4 броска, 2 хита, «+1»

Форвард забросил шайбу, сделал голевую передачу в матче первого раунда Кубка Стэнли с (3:2, 1-3 в серии) и был признан второй звездой.

Россиянин забил гол, совершив сольный проход через всю площадку. Позже он ассистировал Александру Овечкину, который сравнял счет (2:2).

Кузнецов набрал 5-е (3+2) очко в плей-офф, всего он провел 7 игр.

Игровое время нападающего сегодня составило 22:42 (3:51 – в большинстве), он нанес 4 броска в створ ворот, применил два силовых приема, завершив матч с полезностью «+1».