Кузнецов побрился налысо перед 4-м матчем с «Айлендерс». Овечкин и другие игроки «Вашингтона» сбрили бакенбарды

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Игроки «Вашингтона» изменили свой внешний вид перед четвертым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (3:2, 1-3). 

Так, капитан команды Александр Овечкин, защитник Радко Гудас, форвард Ти Джей Оши и другие оставили традиционные кубковые усы и бороды, но сбрили бакенбарды. 

Радикальнее всех поступил форвард Евгений Кузнецов, который еще и побрился налысо. Он воздержался от комментариев по этому вопросу. 

«То, что происходит внутри команды, там и остается», – сказал Кузнецов. 

 Фото: RMNB.com

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