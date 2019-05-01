Кузнецов побрился налысо перед 4-м матчем с «Айлендерс». Овечкин и другие игроки «Вашингтона» сбрили бакенбарды

Игроки «Вашингтона» изменили свой внешний вид перед четвертым матчем серии первого раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (3:2, 1-3).
Так, капитан команды Александр Овечкин, защитник Радко Гудас, форвард Ти Джей Оши и другие оставили традиционные кубковые усы и бороды, но сбрили бакенбарды.
Радикальнее всех поступил форвард Евгений Кузнецов, который еще и побрился налысо. Он воздержался от комментариев по этому вопросу.
«То, что происходит внутри команды, там и остается», – сказал Кузнецов.
Фото: RMNB.com
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